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Беременные женщины теперь могут сами выбирать, когда идти в декретный отпуск: что нужно для оформления

11:24, 24 ноября 2023
Что нужно сделать беременной женщине для оформления декретного отпуска.
Беременные женщины теперь могут сами выбирать, когда идти в декретный отпуск: что нужно для оформления
Изображение: freepik.com
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С 10 ноября беременные женщины могут самостоятельно выбирать, когда идти в декретный отпуск: с 30 недели беременности или позже.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что нужно сделать беременной женщине для оформления декретного отпуска.

Женщина самостоятельно решает, когда она хочет идти в отпуск: либо с наступлением 30-й недели беременности, либо позже. О своем решении она должна сообщить врачу, который ведет ее беременность. Если женщина хочет начало отпуска отсрочить, она пишет заявление, в котором указывает желаемую дату начала своего отпуска.

Если же беременная хочет начать отпуск с 30 недели, никаких дополнительных действий ей предпринимать не нужно – врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) категории «Беременность и роды» при осмотре.

В случае написания заявления врач сформирует МЗВН в день, указанный в заявлении женщины, без ее физического присутствия.

Если роды произошли раньше даты, указанной в заявлении о переносе начала отпуска, врач, принимавший роды, формирует МЗВН в категории «Беременность и роды» от даты родов.

В любом случае после формирования МЗВН беременная получит смс-сообщение от ЭСОЗ. После формирования и подписания врачом медицинское заключение автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности, где на основании данных из реестра застрахованных лиц будет сформирован электронный больничный.

В случае регистрации в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда Украины женщина получит смс-сообщение еще и от ПФУ с номером электронного больничного.

Информация об электронном больничном сразу становится доступна в кабинете работодателя на портале ПФУ. Дополнительно женщина может сообщить работодателю о больничном.

Перенос начала декретного отпуска никак не влияет на размер помощи в связи с беременностью и родами.

В Минздраве отмечается, что продолжительность отпуска при этом остается неизменной. Стандартная его продолжительность составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были осложнены или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней.

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