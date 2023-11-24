«Сдал» отца, чтобы получить «должность» от Сальдо: в Херсонской области задержали депутата сельсовета

Во время оккупации депутат-предатель работал на врага, участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, которые оказывали сопротивление.

Фото: СБУ

В Херсонской области задержали депутата одного из сельсоветов, который перешел на сторону рф в период захвата региона. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что мужчина входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале вторжения в 2022 году встречал колонны врага, которые заходили на территорию общины.

В период оккупации он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" рф места нахождения участников движения сопротивления и членов их семей. Одним из первых был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против агрессии россии.

Отца-патриота отвезли в местную российскую пыточную. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с оккупантами.

При этом депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную гауляйтером Сальдо. На этой фейковой должности он отвечал за распределение "гумпомощи" с рф между сторонниками кремлевского режима.

Также предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, которые оказывали сопротивление захватчикам.

После освобождения поселка он остался на территории общины, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия, но правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Задержанному сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности.

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