У Івано-Франківському міському суді обрали голову суду

Нею стала суддя Наталія Деркач.

Джерело фото: Івано-Франківський міський суд

В Івано-Франківському міському суді Івано-Франківської області відбулись збори суддів. Зокрема, в четвер, 23 листопада, на порядок денний виносилось питання щодо обрання голови суду.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Головою суду більшістю голосів обрали Наталію Деркач.

«На загальних зборах суддів, шляхом таємного голосування більшістю голосів було обрано нового керівника суду. Нею стала суддя Наталія Деркач», - сказано у повідомленні.

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