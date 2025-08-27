Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

08:45, 27 серпня 2025
Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».
Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін постановою №991 вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, який було затверджено постановою №76, щодо порядку визначення критично важливими представництв іноземних медіа.

Так, пункт 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими, доповнили абзацом такого змісту:

«Постійні представництва іноземних медіа визначаються Мінекономіки як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у разі відповідності критерію, визначеному у підпункті 4 цього пункту, провадження діяльності протягом останніх двох календарних років або акредитації представника (представників) таких іноземних медіа, що надається уповноваженим підрозділом (особою) Збройних Сил, протягом останніх двох календарних років та наявності акредитації (реєстрації) постійних представництв відповідно до закону, взяття їх на облік в контролюючих органах».

Таким чином, для того, аби представництво іноземного медіа мало право отримати статус «критичності» та, відповідно, бронювати своїх працівників, воно повинно відповідати сукупності умов:

  • мати важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії важливості встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією) з урахуванням потреб територіальної громади, за погодженням з Мінекономіки та Міноборони);
  • здійснювати діяльність протягом останніх 2 років або мати акредитацію представників таких іноземних медіа, що надається ЗСУ, протягом останніх 2 років
  • мати акредитацію (реєстрацію) постійного представництва відповідно до закону
  • бути на обліку в контролюючих органах.

Нагадаємо, що наразі кількість військовозобов’язаних, які займають посади в постійних представництвах іноземних медіа і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити:

  • у постійних представництвах, які мають кількість військовозобов’язаних працівників не більше 15 осіб – усі військовозобов’язані;
  • у постійних представництвах, які мають кількість військовозобов’язаних працівників більше 15 осіб – 15 військовозобов’язаних працівників та не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників, що перевищує 15 осіб.

Також цією постановою уряд встановив, що кількість військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, критично важливих установ, місцезнаходження яких визначено та які фактично провадять діяльність на територіях можливих бойових дій, територіях активних бойових дій, щодо яких не визначено дати припинення можливості бойових дій (дати завершення бойових дій), та які підлягають бронюванню, може становити 100% кількості військовозобов’язаних працівників.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗМІ Кабінет Міністрів України воєнний стан мобілізація бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

Закон про множинне громадянство не дає відповіді на питання, з якими країнами можливе множинне громадянство, що буде з військовим обов’язком і соцзабезпеченням

Стосовно майже усіх ключових питань закон про множинне регулювання не містить регулювання – уряд сам визначить, як і що працюватиме, починаючи від списку країн, в громадянстві яких українці можуть перебувати «легально».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області