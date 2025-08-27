Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

Кабмін постановою №991 вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, який було затверджено постановою №76, щодо порядку визначення критично важливими представництв іноземних медіа.

Так, пункт 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими, доповнили абзацом такого змісту:

«Постійні представництва іноземних медіа визначаються Мінекономіки як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у разі відповідності критерію, визначеному у підпункті 4 цього пункту, провадження діяльності протягом останніх двох календарних років або акредитації представника (представників) таких іноземних медіа, що надається уповноваженим підрозділом (особою) Збройних Сил, протягом останніх двох календарних років та наявності акредитації (реєстрації) постійних представництв відповідно до закону, взяття їх на облік в контролюючих органах».

Таким чином, для того, аби представництво іноземного медіа мало право отримати статус «критичності» та, відповідно, бронювати своїх працівників, воно повинно відповідати сукупності умов:

мати важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії важливості встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією) з урахуванням потреб територіальної громади, за погодженням з Мінекономіки та Міноборони);

здійснювати діяльність протягом останніх 2 років або мати акредитацію представників таких іноземних медіа, що надається ЗСУ, протягом останніх 2 років

мати акредитацію (реєстрацію) постійного представництва відповідно до закону

бути на обліку в контролюючих органах.

Нагадаємо, що наразі кількість військовозобов’язаних, які займають посади в постійних представництвах іноземних медіа і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити:

у постійних представництвах, які мають кількість військовозобов’язаних працівників не більше 15 осіб – усі військовозобов’язані;

у постійних представництвах, які мають кількість військовозобов’язаних працівників більше 15 осіб – 15 військовозобов’язаних працівників та не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників, що перевищує 15 осіб.

Також цією постановою уряд встановив, що кількість військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, критично важливих установ, місцезнаходження яких визначено та які фактично провадять діяльність на територіях можливих бойових дій, територіях активних бойових дій, щодо яких не визначено дати припинення можливості бойових дій (дати завершення бойових дій), та які підлягають бронюванню, може становити 100% кількості військовозобов’язаних працівників.

Автор: Наталя Мамченко

