Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Кабмин постановлением №991 внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных, который был утвержден постановлением №76, относительно порядка определения критически важными представительств иностранных медиа.
Так, пункт 2 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными, дополнили абзацем такого содержания:
«Постоянные представительства иностранных медиа определяются Минэкономики как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в случае соответствия критерию, определенному в подпункте 4 этого пункта, осуществления деятельности в течение последних двух календарных лет или аккредитации представителя (представителей) таких иностранных медиа, которая предоставляется уполномоченным подразделением (лицом) Вооруженных Сил, в течение последних двух календарных лет и наличия аккредитации (регистрации) постоянных представительств в соответствии с законом, постановки их на учет в контролирующих органах».
Таким образом, для того чтобы представительство иностранного медиа имело право получить статус «критичности» и, соответственно, бронировать своих работников, оно должно соответствовать совокупности условий:
Напомним, что сейчас количество военнообязанных, которые занимают должности в постоянных представительствах иностранных медиа и в соответствии с законом подлежат бронированию, должно составлять:
Также этим постановлением правительство установило, что количество военнообязанных работников критически важных предприятий, критически важных учреждений, местонахождение которых определено и которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий, территориях активных боевых действий, относительно которых не определена дата прекращения возможности боевых действий (дата завершения боевых действий), и которые подлежат бронированию, может составлять 100% от количества военнообязанных работников.
Автор: Наталя Мамченко
