Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Для того, чтобы представительство иностранного медиа могло забронировать работников, ему нужно соответствовать ряду критериев «критичности».

Кабмин постановлением №991 внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных, который был утвержден постановлением №76, относительно порядка определения критически важными представительств иностранных медиа.

Так, пункт 2 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными, дополнили абзацем такого содержания:

«Постоянные представительства иностранных медиа определяются Минэкономики как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в случае соответствия критерию, определенному в подпункте 4 этого пункта, осуществления деятельности в течение последних двух календарных лет или аккредитации представителя (представителей) таких иностранных медиа, которая предоставляется уполномоченным подразделением (лицом) Вооруженных Сил, в течение последних двух календарных лет и наличия аккредитации (регистрации) постоянных представительств в соответствии с законом, постановки их на учет в контролирующих органах».

Таким образом, для того чтобы представительство иностранного медиа имело право получить статус «критичности» и, соответственно, бронировать своих работников, оно должно соответствовать совокупности условий:

иметь важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины (критерии важности устанавливаются органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, по сфере их управления или отрасли национальной экономики или областной, Киевской городской госадминистрацией (военной администрацией) с учетом потребностей территориальной общины, по согласованию с Минэкономики и Минобороны);

городской госадминистрацией (военной администрацией) с учетом потребностей территориальной общины, по согласованию с Минэкономики и Минобороны); осуществлять деятельность в течение последних 2 лет или иметь аккредитацию представителей таких иностранных медиа, которая предоставляется ВСУ, в течение последних 2 лет;

иметь аккредитацию (регистрацию) постоянного представительства в соответствии с законом;

быть на учете в контролирующих органах.

Напомним, что сейчас количество военнообязанных, которые занимают должности в постоянных представительствах иностранных медиа и в соответствии с законом подлежат бронированию, должно составлять:

в постоянных представительствах, имеющих количество военнообязанных работников не более 15 человек — все военнообязанные;

в постоянных представительствах, имеющих количество военнообязанных работников более 15 человек — 15 военнообязанных работников и не более 50% от количества военнообязанных работников, превышающего 15 человек.

Также этим постановлением правительство установило, что количество военнообязанных работников критически важных предприятий, критически важных учреждений, местонахождение которых определено и которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий, территориях активных боевых действий, относительно которых не определена дата прекращения возможности боевых действий (дата завершения боевых действий), и которые подлежат бронированию, может составлять 100% от количества военнообязанных работников.

Автор: Наталя Мамченко

