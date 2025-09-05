Верховний Суд висловився щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця за прогул

Єдиною належною обставиною, яка свідчить про систематичність вчинення державним службовцем такого дисциплінарного проступку як прогул без поважних причин, є чинне рішення керівника держоргану про накладення на даного державного службовця дисциплінарного стягнення за таке ж порушення.

У разі вчинення державним службовцем прогулу – у тому числі відсутність на службі більше 3 годин протягом робочого дня – без поважних причин, суб’єкт призначення або керівник державної служби має право притягнути такого державного службовця до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення догани. Це можливо у разі, якщо не минуло 6 місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, а також якщо не минув один рік після його вчинення.

У разі ж встановлення систематичності (повторно протягом року) відповідного дисциплінарного проступку державного службовця, суб’єкт призначення або керівник державної служби має право застосувати винятковий вид дисциплінарного стягнення як звільнення з посади державної служби.

Обов’язковою умовою для звільнення державного службовця є встановлення систематичності (тобто вчинених неодноразово протягом року) прогулів (відсутності на роботі більше трьох годин) цієї особи без поважних причин.

Разом з цим, єдиною належною обставиною, яка свідчить про систематичність вчинення державним службовцем такого дисциплінарного проступку як прогул без поважних причин, є чинне рішення суб’єкта призначення (керівника відповідного державного органу) про накладення на даного державного службовця дисциплінарного стягнення за таке ж порушення.

На це вказав у своїй постанові від 9 липня 2025 року Верховний Суд по справі №380/9508/22 за позовом до Львівської митниці, Державної митної служби про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Обставини справи

Позивач, начальник митного поста «Городок» Львівської митниці, звернувся до суду, оскаржуючи накази Державної митної служби України про оголошення йому догани за прогул без поважних причин та про звільнення з посади за систематичні прогули, а також просив поновити на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Позивач стверджував, що перебував за кордоном для догляду за малолітньою дитиною на період карантину та подавав заяви про відпустку без збереження заробітної плати, які були відхилені. Львівська митниця склала акти про відсутність позивача на роботі з 9 травня 2022 року по 17 червня 2022 року, що стало підставою для дисциплінарних проваджень. Наказом від 9 червня 2022 року позивачу оголошено догану, а наказом від 16 червня 2022 року його звільнено за систематичність прогулів.

Суд першої інстанції рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задовольнив частково. Суди вказали, що оскільки позивач був відсутній на роботі у період з 9 травня 2022 року до 17 червня 2022 року безперервно, то прогул як дисциплінарний проступок був триваючим, а оголошення наказу Державної митної служби №3-дс від 9 червня 2022 року «Про застосування дисциплінарного стягнення», у цьому випадку його не перервав, тому намагання відповідача такими аргументами утворити штучну повторність є безпідставними.

Таким чином, наказ Державної митної служби №4-дс від 16 червня 2022 року «Про застосування дисциплінарного стягнення», яким застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби та припинено державну службу за вчинення систематичного (повторно протягом року) дисциплінарного проступку у вигляді прогулу без поважних причин є протиправним та підлягає скасуванню.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалено нову постанову, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог.

Позиція Верховного Суду

У разі вчинення державним службовцем прогулу (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, суб’єкт призначення або керівник державної служби має право притягнути такого державного службовця до дисциплінарної відповідальності (у разі якщо не минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, а також якщо не минув один рік після його вчинення) у вигляді оголошення догани.

У разі ж встановлення систематичності (повторно протягом року) відповідного дисциплінарного проступку державного службовця, суб’єкт призначення або керівник державної служби має право застосувати винятковий вид дисциплінарного стягнення як звільнення з посади державної служби.

Обов'язковою умовою для звільнення державного службовця є встановлення систематичності (тобто вчинених неодноразово протягом року) прогулів (відсутності на роботі більше трьох годин) цієї особи без поважних причин.

Разом з цим, єдиною належною обставиною, яка свідчить про систематичність вчинення державним службовцем такого дисциплінарного проступку як прогул без поважних причин, є чинне рішення суб’єкта призначення (керівника відповідного державного органу) про накладення на даного державного службовця дисциплінарного стягнення за таке ж порушення.

Причину відсутності працівника на роботі можна вважати поважною, якщо явці на роботу перешкоджали істотні обставини, які не можуть бути усунуті самим працівником, зокрема: стихійні лиха; аварії або простій на транспорті; виконання громадянського обов’язку (надання допомоги особам, потерпілим від нещасного випадку, порятунок державного або приватного майна при пожежі, стихійному лиху); догляд за захворілим зненацька членом родини; відсутність на роботі з дозволу безпосереднього керівника; відсутність за станом здоров'я.

Отже, визначальним для вирішення питання законності звільнення з роботи за прогул є не тільки встановлення самого факту відсутності працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, а й встановлення поважності причин відсутності. З дня оголошення наказу про притягнення позивача до відповідальності строк триваючого правопорушення (прогулу без поважних причин) закінчився, тобто до особи було застосовано стягнення.

Після притягнення позивача до відповідальності відповідно до наказу від 9 червня 2022 року почався новий відлік строку для притягнення позивача до відповідальності за повторне порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку (прогул після накладення на позивача стягнення у вигляді догани). Ураховуючи викладене, у такому разі наявна ознака систематичності зафіксованих прогулів.

Автор: Наталя Мамченко

