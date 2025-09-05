Верховный Суд высказался относительно дисциплинарной ответственности государственного служащего за прогул

Единственным надлежащим обстоятельством, которое свидетельствует о систематичности совершения государственным служащим такого дисциплинарного проступка как прогул без уважительных причин, является действующее решение руководителя госоргана о наложении на данного государственного служащего дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.

В случае совершения государственным служащим прогула — в том числе отсутствия на службе более 3 часов в течение рабочего дня — без уважительных причин, субъект назначения или руководитель государственной службы имеет право привлечь такого государственного служащего к дисциплинарной ответственности в виде объявления выговора. Это возможно в случае, если не прошло 6 месяцев со дня, когда руководитель государственной службы узнал или должен был узнать о совершении дисциплинарного проступка, а также если не прошел один год после его совершения.

В случае же установления систематичности (повторно в течение года) соответствующего дисциплинарного проступка государственного служащего, субъект назначения или руководитель государственной службы имеет право применить исключительный вид дисциплинарного взыскания как увольнение с должности государственной службы.

Обязательным условием для увольнения государственного служащего является установление систематичности (то есть совершенных неоднократно в течение года) прогулов (отсутствия на работе более трех часов) этого лица без уважительных причин.

Вместе с этим, единственным надлежащим обстоятельством, которое свидетельствует о систематичности совершения государственным служащим такого дисциплинарного проступка как прогул без уважительных причин, является действующее решение субъекта назначения (руководителя соответствующего государственного органа) о наложении на данного государственного служащего дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.

На это указал в своем постановлении от 9 июля 2025 года Верховный Суд по делу №380/9508/22 по иску к Львовской таможне, Государственной таможенной службе о признании противоправными и отмене приказов, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Обстоятельства дела

Истец, начальник таможенного поста «Городок» Львовской таможни, обратился в суд, оспаривая приказы Государственной таможенной службы Украины об объявлении ему выговора за прогул без уважительных причин и об увольнении с должности за систематические прогулы, а также просил восстановить в должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Истец утверждал, что находился за границей для ухода за малолетним ребенком на период карантина и подавал заявления об отпуске без сохранения заработной платы, которые были отклонены. Львовская таможня составила акты об отсутствии истца на работе с 9 мая 2022 года по 17 июня 2022 года, что стало основанием для дисциплинарных производств. Приказом от 9 июня 2022 года истцу объявлен выговор, а приказом от 16 июня 2022 года он уволен за систематичность прогулов.

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск удовлетворил частично. Суды указали, что поскольку истец отсутствовал на работе в период с 9 мая 2022 года до 17 июня 2022 года непрерывно, то прогул как дисциплинарный проступок был длящимся, а объявление приказа Государственной таможенной службы №3-дс от 9 июня 2022 года «О применении дисциплинарного взыскания», в этом случае его не прервало, поэтому попытки ответчика такими аргументами создать искусственную повторность являются безосновательными.

Таким образом, приказ Государственной таможенной службы №4-дс от 16 июня 2022 года «О применении дисциплинарного взыскания», которым применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы и прекращена государственная служба за совершение систематического (повторно в течение года) дисциплинарного проступка в виде прогула без уважительных причин является противоправным и подлежит отмене.

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое постановление, которым отказано в удовлетворении исковых требований.

Позиция Верховного Суда

В случае совершения государственным служащим прогула (в том числе отсутствие на службе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, субъект назначения или руководитель государственной службы имеет право привлечь такого государственного служащего к дисциплинарной ответственности (в случае если не прошло шесть месяцев со дня, когда руководитель государственной службы узнал или должен был узнать о совершении дисциплинарного проступка, а также если не прошел один год после его совершения) в виде объявления выговора.

В случае же установления систематичности (повторно в течение года) соответствующего дисциплинарного проступка государственного служащего, субъект назначения или руководитель государственной службы имеет право применить исключительный вид дисциплинарного взыскания как увольнение с должности государственной службы.

Обязательным условием для увольнения государственного служащего является установление систематичности (то есть совершенных неоднократно в течение года) прогулов (отсутствия на работе более трех часов) этого лица без уважительных причин.

Вместе с этим, единственным надлежащим обстоятельством, которое свидетельствует о систематичности совершения государственным служащим такого дисциплинарного проступка как прогул без уважительных причин, является действующее решение субъекта назначения (руководителя соответствующего государственного органа) о наложении на данного государственного служащего дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.

Причину отсутствия работника на работе можно считать уважительной, если явке на работу препятствовали существенные обстоятельства, которые не могут быть устранены самим работником, в частности: стихийные бедствия; аварии или простой на транспорте; выполнение гражданского долга (оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастного случая, спасение государственного или частного имущества при пожаре, стихийном бедствии); уход за внезапно заболевшим членом семьи; отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя; отсутствие по состоянию здоровья.

Следовательно, определяющим для решения вопроса законности увольнения с работы за прогул является не только установление самого факта отсутствия работника на работе более трех часов в течение рабочего дня, но и установление уважительности причин отсутствия. Со дня объявления приказа о привлечении истца к ответственности срок длящегося правонарушения (прогула без уважительных причин) закончился, то есть к лицу было применено взыскание.

После привлечения истца к ответственности в соответствии с приказом от 9 июня 2022 года начался новый отсчет срока для привлечения истца к ответственности за повторное нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка (прогул после наложения на истца взыскания в виде выговора). Учитывая изложенное, в таком случае налицо признак систематичности зафиксированных прогулов.

