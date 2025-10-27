Верховний Суд висловив позицію щодо умов нарахування та виплати премій за трудовим контрактом

Верховний Суд поставив крапку у справі про премії колишньому члену правління АТ «Укрзалізниця».

Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду висловився стосовно умов нарахування та виплати премій за трудовим контрактом.

Виплата премій, передбачених системою оплати праці в трудовому контракті, не є автоматичною, а обумовлюється досягненням працівником встановлених показників преміювання та результатами праці. Рішення про виплату премії приймається роботодавцем на підставі оцінки виконання працівником умов і показників преміювання, при досягненні яких виплата премій роботодавцем є обов'язковою. У разі недосягнення встановлених показників премії можуть не виплачуватися або зменшуватися в розмірі, що не вважається порушенням умов контракту.

Так, ВС поставив крапку у спорі щодо виплати понад 11,5 млн грн премій колишньому члену правління АТ «Укрзалізниця». Суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову про стягнення заборгованості у вигляді річної та квартальних премій за 2017 рік.

Суть спору

Позивач вимагав стягнути з АТ «Укрзалізниця» заборгованість із заробітної плати у вигляді квартальних і річної премій за 2017 рік. Обґрунтовував вимоги умовами контракту та тим, що премії не були скасовані рішенням уповноваженого органу.

У відповідь «Укрзалізниця» зазначила, що премії не є гарантованими, а виплата залежить від рішення Наглядової ради, яка має оцінити результати діяльності згідно з картою оцінки.

Позиція судів

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що на 2017 рік не було затверджено карти оцінки результатів праці, яка є умовою для нарахування премій. Також наголошувалося, що розмір премій, на які претендував позивач, був непропорційним порівняно із середніми виплатами в галузі та не відповідав принципу соціальної справедливості.

Висновок Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що премії в межах контракту є частиною додаткової заробітної плати, але їх виплата залежить від досягнення чітко визначених умов. Оскільки не було затверджено показників на 2017 рік, а також не ухвалено рішення про виплату, обов’язку з нарахування премій не виникло. Суд підкреслив, що відсутність рішення Наглядової ради про затвердження показників преміювання та підтвердження їх виконання свідчить про ненастання умов, необхідних для виникнення обов’язку з виплати премій, а тому не є порушенням трудових прав.останова є остаточною та не підлягає оскарженню.

Детально ознайомитись зі справою №760/1125/20-ц можна за посиланням.

