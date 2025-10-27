Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд висловив позицію щодо умов нарахування та виплати премій за трудовим контрактом

08:30, 27 жовтня 2025
Верховний Суд поставив крапку у справі про премії колишньому члену правління АТ «Укрзалізниця».
Верховний Суд висловив позицію щодо умов нарахування та виплати премій за трудовим контрактом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду висловився стосовно умов нарахування та виплати премій за трудовим контрактом. 

Виплата премій, передбачених системою оплати праці в трудовому контракті, не є автоматичною, а обумовлюється досягненням працівником встановлених показників преміювання та результатами праці. Рішення про виплату премії приймається роботодавцем на підставі оцінки виконання працівником умов і показників преміювання, при досягненні яких виплата премій роботодавцем є обов'язковою. У разі недосягнення встановлених показників премії можуть не виплачуватися або зменшуватися в розмірі, що не вважається порушенням умов контракту.

Так, ВС поставив крапку у спорі щодо виплати понад 11,5 млн грн премій колишньому члену правління АТ «Укрзалізниця». Суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій, які відмовили в задоволенні позову про стягнення заборгованості у вигляді річної та квартальних премій за 2017 рік.

Суть спору

Позивач вимагав стягнути з АТ «Укрзалізниця» заборгованість із заробітної плати у вигляді квартальних і річної премій за 2017 рік. Обґрунтовував вимоги умовами контракту та тим, що премії не були скасовані рішенням уповноваженого органу.

У відповідь «Укрзалізниця» зазначила, що премії не є гарантованими, а виплата залежить від рішення Наглядової ради, яка має оцінити результати діяльності згідно з картою оцінки.

Позиція судів

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що на 2017 рік не було затверджено карти оцінки результатів праці, яка є умовою для нарахування премій. Також наголошувалося, що розмір премій, на які претендував позивач, був непропорційним порівняно із середніми виплатами в галузі та не відповідав принципу соціальної справедливості.

Висновок Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що премії в межах контракту є частиною додаткової заробітної плати, але їх виплата залежить від досягнення чітко визначених умов. Оскільки не було затверджено показників на 2017 рік, а також не ухвалено рішення про виплату, обов’язку з нарахування премій не виникло. Суд підкреслив, що відсутність рішення Наглядової ради про затвердження показників преміювання та підтвердження їх виконання свідчить про ненастання умов, необхідних для виникнення обов’язку з виплати премій, а тому не є порушенням трудових прав.останова є остаточною та не підлягає оскарженню.

Детально ознайомитись зі справою №760/1125/20-ц можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

Верховний Суд судова практика КЦС ВС премія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду