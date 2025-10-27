Практика судов
Верховный Суд высказал позицию по условиям начисления и выплаты премий по трудовому контракту

08:30, 27 октября 2025
Верховный Суд поставил точку по делу о премиях бывшему члену правления АО «Укрзализныця».
Верховный Суд высказал позицию по условиям начисления и выплаты премий по трудовому контракту
Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно условий начисления и выплаты премий по трудовому контракту.

Выплата премий, предусмотренных системой оплаты труда в трудовом контракте, не является автоматической, а обусловлена достижением работником установленных показателей премирования и результатами труда. Решение о выплате премии принимается работодателем на основании оценки выполнения работником условий и показателей премирования, при достижении которых выплата премий работодателем является обязательной. В случае недостижения установленных показателей премии могут не выплачиваться или уменьшаться в размере, что не считается нарушением условий контракта.

Так, ВС поставил точку в споре о выплате более 11,5 млн грн премий бывшему члену правления АО «Укрзализныця». Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, которые отказали в удовлетворении иска о взыскании задолженности в виде годовой и квартальных премий за 2017 год.

Суть спора

Истец требовал взыскать с АО «Укрзализныця» задолженность по заработной плате в виде квартальных и годовой премий за 2017 год. Требования он обосновывал условиями контракта и тем, что премии не были отменены решением уполномоченного органа.

В ответ «Укрзализныця» указала, что премии не являются гарантированными, а их выплата зависит от решения Наблюдательного совета, который должен оценить результаты деятельности в соответствии с картой оценки.

Позиция судов

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что на 2017 год не была утверждена карта оценки результатов труда, которая является условием для начисления премий. Также подчеркивалось, что размер премий, на которые претендовал истец, был непропорционален по сравнению со средними выплатами в отрасли и не соответствовал принципу социальной справедливости.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что премии в рамках контракта являются частью дополнительной заработной платы, но их выплата зависит от достижения четко определенных условий. Поскольку показатели на 2017 год не были утверждены, а решение о выплате не было принято, обязательство по начислению премий не возникло. Суд подчеркнул, что отсутствие решения Наблюдательного совета об утверждении показателей премирования и подтверждении их выполнения свидетельствует о ненаступлении условий, необходимых для возникновения обязательства по выплате премий, и, следовательно, не является нарушением трудовых прав. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с делом №760/1125/20-ц можно по ссылке.

