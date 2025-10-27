Практика судів
Верховний Суд визнав відсутність коду акцизної марки у чеку підставою для застосування штрафу

14:49, 27 жовтня 2025
Верховний Суд висловився щодо застосування штрафів у разі відсутності цифрового значення штрихового коду акцизної марки у фіскальному чеку
Верховний Суд визнав відсутність коду акцизної марки у чеку підставою для застосування штрафу
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду висловив правову позицію щодо відсутності цифрового значення штрихового коду акцизної марки у фіскальних чеках як підстави для застосування штрафних санкцій згідно зі Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Суть справи

У справі №580/7450/24 Верховний Суд у складі суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу фізичної особи-підприємця, яка оскаржувала податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами перевірки, проведеної Головним управлінням ДПС у Черкаській області.

Підприємець вимагав скасування податкових повідомлень-рішень від 2 липня 2024 року, якими йому було нараховано штрафні санкції загальною сумою понад 245 тисяч гривень. Підставою для санкцій стало те, що фіскальні чеки, видані під час реалізації алкогольної продукції, не містили цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку, що згідно з чинним Положенням про форму та зміст розрахункових документів є обов’язковим реквізитом.

Рішення судів та позиція Верховного Суду

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, визнавши дії податкового органу правомірними. Верховний Суд погодився з їхніми висновками, підкресливши, що відсутність обов’язкового реквізиту у фіскальному чеку позбавляє такий документ статусу розрахункового. Тому видача документа з таким недоліком фактично є порушенням вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій» (Закон про РРО), що тягне за собою відповідальність відповідно до статті 17 цього закону.

Позиція позивача, що відсутність цифрового значення акцизної марки не повинна тягнути за собою штраф, оскільки така вада не є суттєвою і не перешкоджає ідентифікації розрахункової операції, була відхилена.

Верховний Суд зазначив, що хоча законодавство дійсно не передбачає окремого складу правопорушення саме за відсутність штрихового коду, однак така вада у чекові означає, що документ не відповідає встановленій формі й не підтверджує виконання розрахункової операції. А отже, наявні всі ознаки правопорушення, передбаченого пунктом 1 статті 17 Закону про РРО.

У підсумку Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій — без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Ознайомитись детально з позицією Верховного Суду у справі № 580/7450/24 можна за посиланням. 

суд Верховний Суд податкова судова практика ФОП РРО

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

