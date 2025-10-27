Верховный Суд признал отсутствие кода акцизной марки в чеке основанием для применения штрафа

Верховный Суд высказался по поводу применения штрафов в случае отсутствия цифрового значения штрихового кода акцизной марки в фискальном чеке

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказал правовую позицию относительно отсутствия цифрового значения штрихового кода акцизной марки в фискальных чеках как основания для применения штрафных санкций в соответствии с Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций».

Суть дела

В деле №580/7450/24 Верховный Суд в составе судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу физического лица‑предпринимателя, оспаривавшего налоговые уведомления‑решения, вынесенные по результатам проверки, проведенной Главным управлением ГНС в Черкасской области.

Предприниматель требовал отмены налоговых уведомлений‑решений от 2 июля 2024 года, которыми ему были начислены штрафные санкции на общую сумму свыше 245 тысяч гривен. Основанием для санкций стало то, что фискальные чеки, выданные при реализации алкогольной продукции, не содержали цифрового значения штрихового кода акцизной марки, что согласно действующему Положению о форме и содержании расчетных документов является обязательным реквизитом.

Решения судов и позиция Верховного Суда

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, признав действия налогового органа правомерными. Верховный Суд согласился с их выводами, подчеркнув, что отсутствие обязательного реквизита в фискальном чеке лишает такой документ статуса расчетного. Следовательно, выдача документа с таким недостатком фактически является нарушением требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций» (Закон о РРО), что влечет ответственность в соответствии со статьей 17 этого закона.

Позиция истца о том, что отсутствие цифрового значения акцизной марки не должно влечь штраф, поскольку такой недостаток не является существенным и не препятствует идентификации расчетной операции, была отклонена.

Верховный Суд отметил, что хотя законодательство действительно не предусматривает отдельного состава правонарушения именно за отсутствие штрихового кода, такой недостаток в чеке означает, что документ не соответствует установленной форме и не подтверждает выполнение расчетной операции. Следовательно, налицо все признаки правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 17 Закона о РРО.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.

Ознакомиться подробно с позицией Верховного Суда в деле №580/7450/24 можно по ссылке.

