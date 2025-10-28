КАС ВС висловився щодо порядку відображення вартості основних засобів у складі витрат ФОП

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу підприємця, який оскаржував податкові повідомлення та штрафи, накладені за заниження податкових зобов'язань, зокрема за податком на доходи фізичних осіб, військовим збором і єдиним внеском.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу підприємця щодо податкових повідомлень та штрафів, накладених ГУ ДПС у Дніпропетровській області, стосовно відображення вартості основних засобів у складі витрат.

Фізична особа — підприємець не має права відносити до складу витрат повну вартість основних засобів, що підлягають амортизації. Податковий орган не має обов’язку самостійно нараховувати амортизацію замість платника.

У разі відсутності нарахування амортизації та належного документального обґрунтування витрат, віднесення повної вартості активів до податкових витрат є порушенням податкового законодавства, що зумовлює донарахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Суть справи

Позивач вимагав визнати протиправними і скасувати податкові повідомлення-рішення та рішення про застосування штрафних санкцій, що були прийняті податковими органами. Основним обґрунтуванням для позову стало те, що податкові органи, на основі результатів перевірки, неправильно визначили податкові зобов'язання, не врахувавши амортизацію основних засобів. Це, на думку позивача, призвело до завищення розміру податкових зобов'язань.

У зв'язку з цим, позивач звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення та рішення про застосування штрафних санкцій, що були прийняті на основі помилкових висновків під час перевірки.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог, підтвердивши правомірність прийнятих податкових повідомлень та рішень. Апеляційний суд залишив це рішення без змін у квітні 2025 року, зазначивши, що податкові органи діяли в межах своїх повноважень, а рішення щодо збільшення податкових зобов'язань і накладення штрафів є обґрунтованими.

Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, позивач подав касаційну скаргу до Верховного Суду. В скарзі він зазначав, що при проведенні податкової перевірки не було враховано амортизаційні витрати на основні засоби, що призвело до завищення податкових зобов'язань.

У відзиві на касаційну скаргу податкові органи підтвердили правомірність своїх дій. Вони вказали, що під час перевірки було виявлено заниження податкових зобов'язань позивачем, зокрема, за податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Також було встановлено, що позивач не нараховував амортизацію на основні засоби, що є порушенням податкового законодавства. Відповідно до цього, податкові органи мали підстави для донарахування податкових зобов'язань і накладення штрафних санкцій.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд, переглянувши матеріали справи, підтримав рішення судів попередніх інстанцій. Суд вказав, що податкові органи діяли в межах своїх повноважень і правильно застосували норми Податкового кодексу. Верховний Суд також зазначив, що податковий орган не має обов'язку самостійно нараховувати амортизацію основних засобів, оскільки це є правом платника податків. Оскільки позивач не нарахував амортизацію, це стало підставою для збільшення податкових зобов'язань та застосування штрафних санкцій.

Верховний Суд підтвердив правомірність податкових повідомлень-рішень та накладених штрафних санкцій, оскільки виявлено порушення у нарахуванні податкових зобов'язань, зокрема через неправильне включення витрат на основні засоби. Суд підкреслив, що відсутність належного нарахування амортизації стало основною причиною збільшення податкових зобов'язань.

Суд також зазначив, що податковий орган не мав підстав для самостійного нарахування амортизації, оскільки це питання належить до компетенції платника податків. З цієї причини, податкові органи мали законне право на донарахування податкових зобов'язань та накладення штрафних санкцій.

Рішення Верховного Суду набрало законної сили з дати його прийняття і не підлягає оскарженню. Суди попередніх інстанцій, таким чином, підтвердили правомірність дій податкових органів, а касаційну скаргу залишено без задоволення.

Детально з позицією ВС у справі № 160/17278/24 можна ознайомитись за посиланням.

