КАС ВС высказался о порядке отражения стоимости основных средств в составе расходов ФЛП

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу предпринимателя, который обжаловал налоговые уведомления и штрафы, наложенные за занижение налоговых обязательств, в частности, по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому взносу.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу предпринимателя относительно налоговых уведомлений и штрафов, наложенных ГУ ГНС в Днепропетровской области, касающихся отражения стоимости основных средств в составе расходов.

Физическое лицо — предприниматель не имеет права относить к расходам полную стоимость основных средств, подлежащих амортизации. Налоговый орган не обязан самостоятельно начислять амортизацию вместо плательщика.

В случае отсутствия начисления амортизации и надлежащего документального обоснования расходов, включение полной стоимости активов в налоговые расходы является нарушением налогового законодательства, что ведет к доначислению налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого социального взноса.

Суть дела

Истец требовал признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения и решения о применении штрафных санкций, принятые налоговыми органами. Основным обоснованием иска стало то, что налоговые органы на основании результатов проверки неправильно определили налоговые обязательства, не учтя амортизацию основных средств. Это, по мнению истца, привело к завышению размера налоговых обязательств.

В связи с этим истец обратился в суд с требованием отменить налоговые уведомления и решения о применении штрафных санкций, принятые на основе ошибочных выводов в ходе проверки.

Решение судов первой и апелляционной инстанций

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении исковых требований, подтвердив правомерность принятых налоговых уведомлений и решений. Апелляционный суд оставил это решение без изменений в апреле 2025 года, указав, что налоговые органы действовали в пределах своих полномочий, а решение о увеличении налоговых обязательств и наложении штрафов обосновано.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, истец подал кассационную жалобу в Верховный Суд. В жалобе он утверждал, что при проведении налоговой проверки не были учтены амортизационные расходы на основные средства, что привело к завышению налоговых обязательств.

В отзыве на кассационную жалобу налоговые органы подтвердили правомерность своих действий. Они указали, что в ходе проверки было выявлено занижение налоговых обязательств истцом, в том числе по налогу на доходы физических лиц и военному сбору. Также было установлено, что истец не начислял амортизацию на основные средства, что является нарушением налогового законодательства. Согласно этому, налоговые органы имели основания для доначисления налоговых обязательств и наложения штрафных санкций.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд, пересмотрев материалы дела, поддержал решения судов предыдущих инстанций. Суд указал, что налоговые органы действовали в пределах своих полномочий и правильно применили нормы Налогового кодекса. Верховный Суд также отметил, что налоговый орган не обязан самостоятельно начислять амортизацию основных средств, так как это право налогоплательщика. Поскольку истец не начислил амортизацию, это стало основанием для увеличения налоговых обязательств и применения штрафных санкций.

Верховный Суд подтвердил правомерность налоговых уведомлений-решений и наложенных штрафных санкций, так как было выявлено нарушение в начислении налоговых обязательств, в частности из-за неправильного включения расходов на основные средства. Суд подчеркнул, что отсутствие надлежащего начисления амортизации стало основной причиной увеличения налоговых обязательств.

Суд также отметил, что налоговый орган не имел оснований для самостоятельного начисления амортизации, так как этот вопрос относится к компетенции налогоплательщика. По этой причине налоговые органы имели законное право на доначисление налоговых обязательств и наложение штрафных санкций.

Решение Верховного Суда вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит обжалованию. Суды предыдущих инстанций, таким образом, подтвердили правомерность действий налоговых органов, а кассационную жалобу оставили без удовлетворения.

Подробно с позицией ВС по делу № 160/17278/24 можно ознакомиться по ссылке.

