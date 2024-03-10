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  1. В Україні

У Києві загорівся травʼяний настил та очерет поблизу озера Вирлиця

14:38, 10 березня 2024
Пожежа сталося на відкритій території у Дарницькому районі.
У Києві загорівся травʼяний настил та очерет поблизу озера Вирлиця
Ілюстраційне зображення, джерело фото: ДСНС
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У Києві сталася пожежа біля озера Вирлиця. Про це повідомили у КМДА 10 березня.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, у неділю сталося загоряння травʼяного настилу та очерету на площі 100 метрів квадратних поблизу озера Вирлиця у Дарницькому районі.

Як зазначається, на місці працюють рятувальні служби. Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу на відкритій території.

Раніше стало відомо, що у Києві спалахнула масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки».

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