У Києві загорівся травʼяний настил та очерет поблизу озера Вирлиця

У Києві сталася пожежа біля озера Вирлиця. Про це повідомили у КМДА 10 березня.
За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, у неділю сталося загоряння травʼяного настилу та очерету на площі 100 метрів квадратних поблизу озера Вирлиця у Дарницькому районі.
Як зазначається, на місці працюють рятувальні служби. Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу на відкритій території.
Раніше стало відомо, що у Києві спалахнула масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки».
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