В Киеве загорелся травяной настил и камыш возле озера Вырлица

В Киеве произошел пожар у озера Вырлица. Об этом сообщили в КГГА 10 марта.
По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, в воскресенье произошло возгорание травяного настила и камыша на площади 100 квадратных метров вблизи озера Вырлица в Дарницком районе.
Как отмечается, на месте работают спасательные службы. Чрезвычайщикам удалось локализовать пожар на открытой территории.
Ранее стало известно, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар на территории экопарка «Осокорки».
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