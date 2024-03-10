В Киеве загорелся травяной настил и камыш возле озера Вырлица

Пожар произошел на открытой территории в Дарницком районе.

Иллюстрационное изображение, источник фото: ГСЧС

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В Киеве произошел пожар у озера Вырлица. Об этом сообщили в КГГА 10 марта.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, в воскресенье произошло возгорание травяного настила и камыша на площади 100 квадратных метров вблизи озера Вырлица в Дарницком районе.

Как отмечается, на месте работают спасательные службы. Чрезвычайщикам удалось локализовать пожар на открытой территории.

Ранее стало известно, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар на территории экопарка «Осокорки».

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