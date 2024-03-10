Невыдача или выдача не фискальных чеков – Гетманцев отметил рост количества обращений с жалобами

По его словам, ображения оставляют также предприниматели, которые жалуются на работу своих конкурентов без РРО.

Источник фото: Даниил Гетманцев

С начала 2024 года значительно увеличилось количество обращений с жалобами от граждан о невыдаче чеков или выдаче не фискальных чеков. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Особенно радуют обращения от самих предпринимателей, которые жалуются на работу своих конкурентов без РРО. Равные условия хозяйствования – это наша принципиальная позиция», – отметил он.

По словам Гетманцева, каждое обращение отрабатывается, а виновные в нарушении лица привлекаются от ответственности.

«Это ваш вклад в противодействие уклонению от налогообложения, которое сегодня является кражей в армии», - подчеркнул депутат.

Ранее мы писали, что Даниил Гетманцев анонсировал пересмотр налоговых льгот для бизнеса.

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