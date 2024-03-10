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От производителей авто в ЕС будут требовать использовать меньше сенсорных экранов

17:34, 10 марта 2024
Чтобы получить 5-звездочный рейтинг безопасности в Европе, автомобилям понадобится меньше экранов и больше кнопок.
От производителей авто в ЕС будут требовать использовать меньше сенсорных экранов
Источник фото: arenaev.com
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Производителей автомобилей в Европе поощряют прекратить использование сенсорных экранов для базовых функций, таких как указатели поворота и стеклоочистители, чтобы способствовать более безопасному управлению.

Как сообщает «The Verge» со ссылкой на материал «Times», Европейская программа оценки новых автомобилей (NCAP) — независимый и хорошо признанный орган безопасности для автомобильной промышленности — намерена ввести новые правила в январе 2026 года, которые будут требовать от транспортных средств иметь физические средства контроля, чтобы получить полный пятизвездочный рейтинг безопасности.

«Чрезмерное использование сенсорных экранов является общеотраслевой проблемой, поскольку почти каждый производитель транспортных средств переносит ключевые элементы управления на центральные сенсорные экраны, заставляя водителей отводить взгляд от дороги и повышая риск аварий», - сказал Мэтью Эйвери, директор по стратегическим вопросам разработки в Euro NCAP.

Новые правила вступят в силу в январе 2026 года. В рамках этих изменений производители машин, которые хотят получить 5-звездочный рейтинг безопасности для своих транспортных средств, должны будут использовать меньше сенсорных экранов для базовых функций, например, включения сигналов поворота или дворников.

Несмотря на то, что оценивание от Euro NCAP не является обязательным, оно имеет немало поддержки от правительства Европы, а ведущие компании вроде BMW, Volkswagen и Tesla используют их в продажах.

Инструкции по безопасности Euro NCAP не являются юридическим требованием, однако производители автомобилей достаточно серьезно относятся к рейтингам безопасности, поэтому новые изменения в оценке также будут учитываться, пишут в СМИ.

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