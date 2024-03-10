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Від виробників авто в ЄС вимагатимуть використовувати менше сенсорних екранів

17:34, 10 березня 2024
Щоб отримати 5-зірковий рейтинг безпеки в Європі, автомобілям знадобиться менше екранів і більше кнопок.
Від виробників авто в ЄС вимагатимуть використовувати менше сенсорних екранів
Джерело фото: arenaev.com
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Виробників автомобілів у Європі заохочують припинити використання сенсорних екранів для базових функцій, таких як покажчики повороту та склоочисники, щоб сприяти безпечнішому керуванню.

Як повідомляє«The Verge» з посиланням на матерыал «Times», Європейська програма оцінки нових автомобілів (NCAP) — незалежний і добре визнаний орган безпеки для автомобільної промисловості — має намір запровадити нові правила в січні 2026 року, які вимагатимуть від транспортних засобів мати фізичні засоби контролю, щоб отримати повний п'ятизірковий рейтинг безпеки.

«Надмірне використання сенсорних екранів є загальногалузевою проблемою, оскільки майже кожен виробник транспортних засобів переносить ключові елементи керування на центральні сенсорні екрани, змушуючи водіїв відводити погляд від дороги та підвищуючи ризик аварій», — сказав Метью Ейвері, директор зі стратегічних питань розробки в Euro NCAP.

Нові правила наберуть чинності в січні 2026 року. В межах цих змін виробники машин, які хочуть отримати 5 зірковий рейтинг безпеки для своїх транспортних засобів, повинні будуть використовувати менше сенсорних екранів для базових функцій, наприклад, ввімкнення сигналів повороту чи двірників.

Попри те, що оцінювання від Euro NCAP не є обов’язковим, воно має чимало підтримки від уряду Європи, а провідні компанії на кшталт BMW, Volkswagen та Tesla використовують їх у продажах. Інструкції з безпеки Euro NCAP не є юридичною вимогою, однак виробники автомобілів досить серйозно ставляться до рейтингів безпеки, тож нові зміни в оцінюванні також братимуть до уваги, пишуть у ЗМІ.

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