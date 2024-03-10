Невидача або видача не фіскальних чеків – Гетманцев відмітив зростання кількості звернень зі скаргами

За його словами, звернення залишають також підприємці, які скаржаться на роботу своїх конкурентів без РРО.

Джерело фото: Данило Гетманцев

З початку 2024 року відчутно збільшилася кількість звернень зі скаргами від громадян про невидачу чеків або видачу не фіскальних чеків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Особливо тішать звернення від самих підприємців, які скаржаться на роботу своїх конкурентів без РРО. Рівні умови господарювання – це наша принципова позиція», - зазначив він.

За словами Гетманцева, кожне звернення відпрацьовується, а винні у порушенні особи притягаються від відповідальності.

«Це ваш внесок в протидію ухиленню від оподаткування, яке сьогодні є крадіжкою у армії», - наголосив депутат.

Раніше ми писали, що Данило Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу.

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