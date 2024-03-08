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  1. В Україні

Данило Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу

20:10, 8 березня 2024
Але, наголосив депутат, є пільги, які точно до завершення війни не скасовуватимуть.
Данило Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу
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Уряд проаналізує ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

Він зазначив, що при оновленні Меморандуму з МВФ у грудні минулого року Україна зобов’язалася підготувати оцінку ефективності податкових пільг, у тому числі їхньої «вартості» для бюджету, щоб вийти на єдиний підхід до реформ. Структурний орієнтир для виконання цього завдання – кінець липня 2024 року.

«Для нас важливо здійснити комплексний аудит пільг, які доволі щедро роздавались в усі часи, а скорочувати їх ми почали лише з 2019 року. Розібратися, наскільки ті пільги, що залишилися, ефективні й справедливі нині, який дають загальний економічний ефект – чи навпаки не дають, а лише утворюють діри в бюджеті, – давно вже час.

І тоді разом з партнерами ми зможемо визначитися – що варто залишати, а що насправді шкодить економіці, якщо оцінювати комплексний ефект, а не вигоду для конкретного отримувача пільг», - сказав Гетманцев.

У якості прикладу він навів пільгу підприємствам Всеукраїнської організації інвалідів, які досі отримують відшкодування з ПДВ, сплачуючи цей податок за нульовою ставкою.

«Така пільга абсолютно невиправдана. Бо по-суті вивільнений ресурс іде не на підтримку осіб з інвалідністю, а на фінансування кількох сімей, які монополізували цю сферу в Україні», - зазначив депутат.

Водночас, за словами Гетманцева, це  – одна з небагатьох пільг, яка залишилася з попередніх скликань парламенту, яку ще не прибрали.

«Приберемо – отримаємо певний, такий необхідний державі, ресурс. Але глобально скасування залишків «фестивалю пільг» кардинально на надходження до бюджету не вплине», - зауважив політик.

Данило Гетманцев додав, що конкретніше про сумарний ефект від перегляду чинних податкових пільг можна буде говорити після проведеного аналізу у межах програми EFF.

Також він додав, що практично все у частині пільг і преференцій повернули до довоєнного рівня, окрім пільг, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу. Адже, пояснив Гетманцев, зважаючи на роль ОПК у захисті нашої країни та в розвитку вітчизняної економіки, ці преференції точно не будуть трогати до кінця війни, а, може, і принаймні кілька років після війни також.

Водночас він зазначив, що до завершення війни точно не будуть скасовувати пільги для суб’єктів господарювання, які працюють на прикордонних і прифронтових територіях.

«Відновлювати там перевірки або сплату «по повній» податків для ФОПів дещо аморально. Решту ставок і процедур ми відновили до довоєнного рівня. І тут, переконаний, якраз знайшли правильний баланс: надали економіці півтора року пільгового періоду, щоб була можливість відновитися, а коли відбулася адаптація, повернули все на економічно обґрунтований рівень», – зазначив Гетманцев.

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