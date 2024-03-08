Даниил Гетманцев анонсировал пересмотр налоговых льгот для бизнеса

Но, подчеркнул депутат, есть льготы, которые точно до завершение войны не будут отменять.

Правительство проанализирует эффективность действующих налоговых льгот, после чего часть из них могут быть отменены, чтобы повысить объем поступлений в госбюджет. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью «Укринформу».

Он отметил, что при обновлении Меморандума с МВФ в декабре прошлого года Украина обязалась подготовить оценку эффективности налоговых льгот, в том числе их «стоимости» для бюджета, чтобы выйти на единый подход к реформам. Структурный ориентир для выполнения этой задачи – конец июля 2024 года.

«Для нас важно осуществить комплексный аудит льгот, достаточно щедро раздававшихся во все времена, а сокращать их мы начали только с 2019 года. Разобраться, насколько оставшиеся льготы эффективны и справедливы ныне, какой дают общий экономический эффект – или наоборот не дают, а лишь образуют дыры в бюджете, – давно уже пора.

И тогда вместе с партнерами мы сможем определиться – что следует оставлять, а что действительно вредит экономике, если оценивать комплексный эффект, а не выгоду для конкретного получателя льгот», - сказал Гетманцев.

В качестве примера он привел льготу предприятиям Всеукраинской организации инвалидов, которые до сих пор получают возмещение НДС, уплачивая этот налог по нулевой ставке.

«Такая льгота абсолютно неоправдана. Потому что, по сути, освобожденный ресурс идет не в поддержку лиц с инвалидностью, а на финансирование нескольких семей, которые монополизировали эту сферу в Украине», - отметил депутат.

В то же время, по словам Гетманцева, это одна из немногих льгот, которая осталась из предыдущих созывов парламента, которую еще не убрали.

«Уберем – получим определенный, столь необходимый государству, ресурс. Но глобальная отмена остатков «фестиваля льгот» кардинально на поступление в бюджет не повлияет», - отметил политик.

Даниил Гетманцев добавил, что более конкретно о суммарном эффекте от пересмотра действующих налоговых льгот можно будет говорить после проведенного анализа в рамках программы EFF.

Также он добавил, что практически все в части льгот и преференций вернули до довоенного уровня, кроме льгот, которые предоставляются предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Ведь, объяснил Гетманцев, учитывая роль ОПК в защите нашей страны и в развитии отечественной экономики, эти преференции точно не будут трогать до конца войны, а может, и по крайней мере несколько лет после войны тоже.

В то же время, он отметил, что до завершения войны точно не будут отменять льготы для субъектов хозяйствования, работающих на приграничных и прифронтовых территориях.

«Восстанавливать там проверки или уплату «по полной» налогов для ФЛП несколько безнравственно. Остальные ставки и процедуры мы восстановили до довоенного уровня. И здесь, уверен, как раз нашли правильный баланс: предоставили экономике полтора года льготного периода, чтобы была возможность восстановиться, а когда состоялась адаптация, вернули все на экономически обоснованный уровень», – отметил Гетманцев.

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