Должность не только дает полицейскому права, но и возлагает на него обязанности – Верховный Суд

Судья КГС ВС отметил, что сегодня суды взимают в пользу граждан, чьи права были нарушены правоохранителями, моральный ущерб уже не в несколько тысяч гривен, а и в размере 0,5 млн грн и даже 2 млн грн.

Источник фото: Житомирская академия полиции

Работники полиции должны применять свои полномочия так, чтобы, прежде всего, не нарушать права граждан. Как пишут в Верховном Суде, на этом акцентировал внимание судья ВС в Кассационном гражданском суде Евгений Петров на встрече с преподавателями Житомирской академии полиции.

Євген Петров зазначив, що, готуючи майбутніх правоохоронців, викладачі мають зосереджувати увагу на тому, що поліцейські, які під час виконання обов’язків порушили права громадян, нестимуть не тільки дисциплінарну, а й цивільно-правову відповідальність. Водночас суддя зауважив, що сьогодні суди стягують на користь громадян, чиї права були порушені правоохоронцями, моральну шкоду вже не в кілька тисяч гривень, а й у розмірі 0,5 млн грн і навіть 2 млн грн.

Суддя навів відповідну практику КЦС ВС. В одній зі справ правоохоронці помилилися адресою та обшукали будинок, що був навпроти того, на проведення обшуку в якому вони мали дозвіл. Відповідно, власник будинку подав позов, і суд стягнув на його користь моральну шкоду.

На прикладі іншої справи суддя показав, що для стягнення відшкодування моральної шкоди, спричиненої незаконними діями органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, не обов’язково повинен бути постановлений виправдувальний вирок. Реєстрація в ЄРДР кримінального провадження, яке потім було закрите, свідчить про те, що особі, яка піддавалася кримінальному переслідуванню, було завдано моральної шкоди.

При цьому доповідач наголосив, що моральна шкода в згаданих випадках стягується з держави Україна в особі відповідного органу, однак можна подати регресний позов до винних працівників – слідчого, особи, яка проводила дізнання, тощо. І з такої винної особи буде стягнуто відшкодування суми завданої нею моральної шкоди.

Крім того, Євген Петров навів постанову Касаційного адміністративного суду у складі ВС у справі, в якій Департамент патрульної поліції стягнув із поліцейського відшкодування шкоди, завданої через пошкодження патрульного авто, на якому проводилося патрулювання, внаслідок ДТП. Суд констатував, що пригода сталася саме з вини патрульних.

«Якщо ти патрульний поліцейський, це не означає, що на дорозі можеш діяти, як тобі заманеться. В разі спричинення шкоди майну фізичної особи правоохоронцем останньому доведеться її відшкодовувати», – сказав суддя.

Також він звернув увагу на практику ЄСПЛ про те, що одну особу не можна двічі притягувати до адміністративної, а потім ще й до кримінальної відповідальності. Після одного з таких рішень КЦС ВС переглянув рішення національного суду та стягнув на користь громадянина моральну шкоду за подвійне притягнення до відповідальності.

Суддя відзначив, що моральна шкода також може бути завдана бездіяльністю правоохоронців. Він навів постанову КЦС ВС, у якій з держави на користь громадянина було стягнуто моральну шкоду через суттєве затягування судового провадження.

Представник КЦС ВС закликав викладачів націлювати майбутніх правоохоронців на те, що закон слід знати від «А» до «Я», виконувати його та що на них покладається більше обов’язків, ніж повноважень.

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