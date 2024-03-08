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  1. В Украине

В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла дело

19:12, 8 марта 2024
Представитель СМИ проверял информацию о деятельности незаконного call-центра.
В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла дело
Источник фото: camilo jimenez / Unsplash
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В Печерском районе Киева избили представителя СМИ, проверявшего информацию о деятельности незаконного call-центра. Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, по предварительным данным, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, предположительно, действует незаконный call-центр. Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с находившимися в офисе лицами возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения.

В полиции сообщили, что внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении журналиста.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников и детальные обстоятельства происшествия.

Также мы писали, что в Кривом Роге избили оператора телеканала «Рада».

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