В Киеве на Печерске избили журналиста: полиция открыла дело

Представитель СМИ проверял информацию о деятельности незаконного call-центра.

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В Печерском районе Киева избили представителя СМИ, проверявшего информацию о деятельности незаконного call-центра. Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, по предварительным данным, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, предположительно, действует незаконный call-центр. Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с находившимися в офисе лицами возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения.

В полиции сообщили, что внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении журналиста.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников и детальные обстоятельства происшествия.

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