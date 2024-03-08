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  1. В Украине

В суд передали обвинительные акты в отношении двух экс-судей Севастополя, которые принимали решение по законам рф

20:34, 8 марта 2024
В ГБР пишут, что фигуранты способствовали захватчикам в подавлении сопротивлений оккупации полуострова.
В суд передали обвинительные акты в отношении двух экс-судей Севастополя, которые принимали решение по законам рф
Источник фото: Униан
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении двух бывших судей Гагаринского и Ленинского районных судов города Севастополя, которые осуществляли правосудие по законам рф. Обвинительные акты в отношении них переданы в суд.

Как пишут в ГБР, в 2014 году, после захвата Крыма, они предали присягу и стали сотрудничать с оккупационными властями. За это были назначены указами путина на должности в незаконно созданные органы судебной власти во временно оккупированном Севастополе.

«Оба принимали решение по законам рф, способствовали захватчикам в подавлении сопротивлений оккупации полуострова, помогали внедрять практики преследования лиц, которые находятся под защитой», - пишут в Бюро.

Фигуранты обвиняются в государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.

Также ранее о подозрении сообщили судье, который из закрытых судейских групп в мессенджерах собирал информацию о коллегах и военнослужащих.

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