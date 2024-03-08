В суд передали обвинувальні акти щодо двох екссуддів Севастополя, які ухвалювали рішення за законами рф

У ДБР пишуть, що фігуранти сприяли загарбникам у придушенні спротивів окупації півострова.

Джерело фото: Уніан

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Гагарінського та Ленінського районних судів міста Севастополя, які здійснювали правосуддя за законами рф. Обвинувальні акти щодо них передані до суду.

Як пишуть у ДБР, у 2014 році, після захоплення Криму, вони зрадили присягу та стали співпрацювати з окупаційною владою. За це були призначені указами путіна на посади у незаконно створені органи судової влади у тимчасово окупованому Севастополі.

«Обидва ухвалювали рішення за законами рф, сприяли загарбникам у придушенні спротивів окупації півострова, допомагали впроваджувати практики переслідування осіб, що перебувають під захистом», - пишуть у Бюро.

Фігуранти обвинувачуються у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Також раніше про підозру повідомили судді, який із закритих суддівських груп у месенджерах збирав інформацію про колег та військовослужбовців.

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