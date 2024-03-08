У двох громадах Харківщини проведуть примусову евакуацію дітей – ухвалено рішення

На Харківщині евакуюють 161 дитину.

Джерело фото: ДСНС

Координаційний штаб з питань обов’язкової евакуації підтримав рішення Харківської ОВА про примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Куп’янського району. Як зазначили у Мінреінтеграції, рішення про евакуацію 161 дитини було підтримано одноголосно.

Дітей у супроводі батьків або законних представників буде евакуйовано до місць безпечного розміщення. Їм буде надано безоплатний прихисток, фінансову та гуманітарну допомогу, психологічну підтримку тощо.

У Мінреінтеграції наголошують, що евакуація здійснюється безкоштовно.

Куди звертатися:

Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Харківської ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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