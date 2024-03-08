Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила відомості щодо перших кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.
Станом на 7 березня документи подали 9 кандидатів – троє адвокатів, троє науковців-правників, двоє суддів та один кандидат з загальним юридичним стажем.
Цікаво, що вісім кандидатів подали документи для участі у конкурсі на посади суддів АП ВАКС і лише один – на посаду судді ВАКС.
Це наступні кандидати:
Кіт Роман Степанович – адвокат (АП ВАКС)
Луценко Олег Петрович – у минулому був керівником адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Юркорпус» (АП ВАКС)
Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (АП ВАКС)
Таш’ян Роман Іванович – заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (АП ВАКС)
Капітонов Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області (АП ВАКС)
Березюк Вікторія Володимирівна – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (АП ВАКС)
Куксюк Андрій Леонтійович – керуючий адвокатського бюро «Куксюка» (ВАКС)
Мельник Ольга Олегівна – доцент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (АП ВАКС)
Федяєв Сергій Володимирович – керуючий Адвокатського Бюро Федяєва Сергія
Володимировича (АП ВАКС)
Нагадаємо, що документи для участі у конкурсі на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС (15 посад суддів ВАКС та 10 посад суддів АП ВАКС) можна подати з 1 по 15 березня включно.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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