Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

Поки що більшість кандидатів хоче стати суддями Апеляційної палати ВАКС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила відомості щодо перших кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Станом на 7 березня документи подали 9 кандидатів – троє адвокатів, троє науковців-правників, двоє суддів та один кандидат з загальним юридичним стажем.

Цікаво, що вісім кандидатів подали документи для участі у конкурсі на посади суддів АП ВАКС і лише один – на посаду судді ВАКС.

Це наступні кандидати:

Кіт Роман Степанович – адвокат (АП ВАКС)

Луценко Олег Петрович – у минулому був керівником адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Юркорпус» (АП ВАКС)

Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (АП ВАКС)

Таш’ян Роман Іванович – заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (АП ВАКС)

Капітонов Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області (АП ВАКС)

Березюк Вікторія Володимирівна – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (АП ВАКС)

Куксюк Андрій Леонтійович – керуючий адвокатського бюро «Куксюка» (ВАКС)

Мельник Ольга Олегівна – доцент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (АП ВАКС)

Федяєв Сергій Володимирович – керуючий Адвокатського Бюро Федяєва Сергія

Володимировича (АП ВАКС)

Нагадаємо, що документи для участі у конкурсі на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС (15 посад суддів ВАКС та 10 посад суддів АП ВАКС) можна подати з 1 по 15 березня включно.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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