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Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

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Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

18:18, 8 березня 2024
Поки що більшість кандидатів хоче стати суддями Апеляційної палати ВАКС.
Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила відомості щодо перших кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Станом на 7 березня документи подали 9 кандидатів – троє адвокатів, троє науковців-правників, двоє суддів та один кандидат з загальним юридичним стажем.

Цікаво, що вісім кандидатів подали документи для участі у конкурсі на посади суддів АП ВАКС і лише один – на посаду судді ВАКС.

Це наступні кандидати:

Кіт Роман Степанович – адвокат (АП ВАКС)

Луценко Олег Петрович – у минулому був керівником адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Юркорпус» (АП ВАКС)

Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (АП ВАКС)

Ташян Роман Іванович – заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (АП ВАКС)

Капітонов Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області (АП ВАКС)

Березюк Вікторія Володимирівна – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (АП ВАКС)

Куксюк Андрій Леонтійович – керуючий адвокатського бюро «Куксюка» (ВАКС)

Мельник Ольга Олегівна – доцент Київського університету інтелектуальної власності  та права Національного університету "Одеська юридична академія" (АП ВАКС)

Федяєв Сергій Володимирович – керуючий Адвокатського Бюро Федяєва Сергія
Володимировича (АП ВАКС)

Нагадаємо, що документи для участі у конкурсі на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС (15 посад суддів ВАКС та 10 посад суддів АП ВАКС) можна подати з 1 по 15 березня включно. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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