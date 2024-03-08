Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала сведения о первых кандидатах на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По состоянию на 7 марта документы подали 9 кандидатов – три адвоката, трое ученых-правоведов, двое судей и один кандидат с общим юридическим стажем.

Интересно, что восемь кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должности судей АП ВАКС и только один – на должность судьи ВАКС.

Это следующие кандидаты:

Кіт Роман Степанович – адвокат (АП ВАКС)

Луценко Олег Петрович – у минулому був керівником адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Юркорпус» (АП ВАКС)

Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (АП ВАКС)

Таш’ян Роман Іванович – заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (АП ВАКС)

Капітонов Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області (АП ВАКС)

Березюк Вікторія Володимирівна – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (АП ВАКС)

Куксюк Андрій Леонтійович – керуючий адвокатського бюро «Куксюка» (ВАКС)

Мельник Ольга Олегівна – доцент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (АП ВАКС)

Федяєв Сергій Володимирович – керуючий Адвокатського Бюро Федяєва Сергія

Володимировича (АП ВАКС)

Напомним, что документы для участия в конкурсе на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС (15 должностей судей ВАКС и 10 должностей судей АП ВАКС) можно представить с 1 по 15 марта включительно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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