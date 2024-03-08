Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала сведения о первых кандидатах на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.
По состоянию на 7 марта документы подали 9 кандидатов – три адвоката, трое ученых-правоведов, двое судей и один кандидат с общим юридическим стажем.
Интересно, что восемь кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должности судей АП ВАКС и только один – на должность судьи ВАКС.
Это следующие кандидаты:
Кіт Роман Степанович – адвокат (АП ВАКС)
Луценко Олег Петрович – у минулому був керівником адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Юркорпус» (АП ВАКС)
Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (АП ВАКС)
Таш’ян Роман Іванович – заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (АП ВАКС)
Капітонов Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області (АП ВАКС)
Березюк Вікторія Володимирівна – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (АП ВАКС)
Куксюк Андрій Леонтійович – керуючий адвокатського бюро «Куксюка» (ВАКС)
Мельник Ольга Олегівна – доцент Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" (АП ВАКС)
Федяєв Сергій Володимирович – керуючий Адвокатського Бюро Федяєва Сергія
Володимировича (АП ВАКС)
Напомним, что документы для участия в конкурсе на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС (15 должностей судей ВАКС и 10 должностей судей АП ВАКС) можно представить с 1 по 15 марта включительно.
Автор: Вячеслав Хрипун
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