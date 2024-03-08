Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Определением суда округа Лос-Анджелес был заблокирован домен UKR.NET: Посольство Украины в США ожидает ответа по анализу причин блокирования

Регистратор в США заблокировал домен UKR.NET из-за запрета определенных материалов постановлением Высшего суда штата Калифорния.

МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

18:18, 8 марта 2024
Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.
Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала сведения о первых кандидатах на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По состоянию на 7 марта документы подали 9 кандидатов – три адвоката, трое ученых-правоведов, двое судей и один кандидат с общим юридическим стажем.

Интересно, что восемь кандидатов подали документы для участия в конкурсе на должности судей АП ВАКС и только один – на должность судьи ВАКС.

Это следующие кандидаты:

Кіт Роман Степанович – адвокат (АП ВАКС)

Луценко Олег Петрович – у минулому був керівником адвокатського об’єднання «Юридична компанія «Юркорпус» (АП ВАКС)

Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (АП ВАКС)

Ташян Роман Іванович – заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Я. Мудрого (АП ВАКС)

Капітонов Євген Миколайович – суддя Вільнянського районного суду Запорізької області (АП ВАКС)

Березюк Вікторія Володимирівна – суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (АП ВАКС)

Куксюк Андрій Леонтійович – керуючий адвокатського бюро «Куксюка» (ВАКС)

Мельник Ольга Олегівна – доцент Київського університету інтелектуальної власності  та права Національного університету "Одеська юридична академія" (АП ВАКС)

Федяєв Сергій Володимирович – керуючий Адвокатського Бюро Федяєва Сергія
Володимировича (АП ВАКС)

Напомним, что документы для участия в конкурсе на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС (15 должностей судей ВАКС и 10 должностей судей АП ВАКС) можно представить с 1 по 15 марта включительно.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео