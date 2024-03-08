Определением суда округа Лос-Анджелес был заблокирован домен UKR.NET: Посольство Украины в США ожидает ответа по анализу причин блокирования

Регистратор в США заблокировал домен UKR.NET из-за запрета определенных материалов постановлением Высшего суда штата Калифорния.

Домен UKR.NET был заблокирован определением суда округа Лос-Анджелес. Об этом сообщили в UKR.NET.

Как известно, 7 марта в Украине не работала ни новостная лента, ни электронная почта интернет-сервиса UKR.NET из-за того, что американская компания-регистратор доменных имен Network Solutions заблокировал домен ukr.net.

8 марта в компании официально сообщили о том, почему был заблокирован и как разблокирован домен UKR.NET.

«В ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. С 01:35 до 17 часов по киевскому времени новостная лента UKR.NET и электронная почта UKR.NET были недоступны.

Как сообщил регистратор, блокировка состоялась из-за наличия на портале UKR.NET трех материалов, публикация которых запрещена определением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и Telf AG.

С двух часов ночи команда УКРНЕТ пыталась выяснить обстоятельства блокировки. Сразу подключился один из владельцев бизнеса, предприниматель из Силиконовой долины. К 05:30 утра по Киеву из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Впоследствии нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы.

Уже после окончания рабочего дня в Штате Флорида, США, компания сообщила, что блокирование домена UKR.NET имеет юридические основания. Поэтому дальше нужна юридическая команда, которая сможет подключиться на следующий рабочий день.

Осознавая, что утром миллионы пользователей, среди которых многие военные и защитники нашей страны, не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании начал искать помощи среди друзей. В то же время два его друга – опытный дипломат и экс-заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – посоветовали обратиться к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Оксане Маркаровой», - отметили в компании.

«Об инциденте была уведомлена корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN. СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена .UA, компания Хостмастер, Интернет Ассоциация Украины, интернет-провайдеры, СБУ, родные украинские СМИ активно привлекали внимание людей, правительственных, отраслевых и общественных организаций в Украине и США», добавили там.

С началом нового рабочего дня в США, в 16.15 по киевскому времени, представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему. Через пол часа блокировка была снята.

Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второго ответа от компании по анализу причин блокировки домена UKR.NET, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

В команде УКРНЕТ поблагодарили каждого, кто присоединился, помогал и поддерживал.

Автор: Наталя Мамченко

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