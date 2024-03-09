Фиктивная закупка мусоровоза за более 500 000 грн: на Львовщине будут судить чиновников

Деньги за автомобиль были перечислены, но транспортное средство не было поставлено.

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Во Львовской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора коммунального предприятия и директора общества по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, между одним из коммунальных предприятий Червонограда и обществом был заключен договор о закупке мусорной машины. Однако данный грузовой автомобиль так и не был поставлен субъектом ведения хозяйства.

Несмотря на это, обвиняемые составили и подписали ложный акт приемки-передачи товара в договор. «В результате чего обществу безосновательно перечислено более 500 тыс. грн», - добавляют в прокуратуре.

Отмечается, что по ходатайству прокурора на имущество фигурантов наложен арест.

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