Фіктивна закупівля сміттєвоза за понад 500 000 грн: на Львівщині судитимуть посадовців

Гроші за автомобіль було перераховано, але транспортний засіб не був поставлений.

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На Львівщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора комунального підприємства та директора товариства за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між одним із комунальних підприємств Червонограда та товариством було укладено договір про закупівлю сміттєвої машини. Однак даний вантажний автомобіль так і не було поставлено суб’єктом господарювання.

Попри це, обвинувачені склали та підписали неправдивий акт приймання-передачі товару до договору. «Внаслідок чого товариству безпідставно перераховано понад 500 тис. грн», - додають у прокуратурі.

Зазначається, що за клопотанням прокурора на майно фігурантів накладено арешт.

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