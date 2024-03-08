В двух общинах Харьковщины проведут принудительную эвакуацию детей – принято решение

На Харьковщине эвакуируют 161 ребенка.

Источник фото: ГСЧС

Координационный штаб по вопросам обязательной эвакуации поддержал решение Харьковской ОВА о принудительной эвакуации детей из отдельных населенных пунктов Купянского района. Как отметили в Минреинтеграции, решение об эвакуации 161 ребенка было поддержано единогласно.

Дети в сопровождении родителей или законных представителей будет эвакуировано в места безопасного размещения. Им будет предоставлен безвозмездный приют, финансовая и гуманитарная помощь, психологическая поддержка и т.д.

В Минреинтеграции подчеркивают, что эвакуация осуществляется бесплатно.

Куда обращаться:

Для предварительной записи необходимо позвонить по горячей линии Харьковской ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 339 291.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.