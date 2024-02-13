В Кривом Роге охранник предприятия избил оператора телеканала «Рада» – ему сообщили о подозрении

Нападавшего задержали и избрали ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В Кривом Роге правоохранители задержали и сообщили о подозрении местному жителю по факту умышленного нанесения журналисту побоев в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый – охранник предприятия препятствовал выполнению редакционного задания журналистов телеканала «Рада».

«В целях недопущения их в помещение предприятия он нанес несколько ударов по руке оператора и по его видеокамере. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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