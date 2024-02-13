У Кривому Розі охоронець підприємства побив оператора телеканалу «Рада» — йому повідомили про підозру

Нападника затримали та обрали йому запобіжний захід у вигляду нічного домашнього арешту.

У Кривому Розі правоохоронці затримали та повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного заподіяння журналісту побоїв у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний – охоронець підприємства перешкоджав виконанню редакційного завдання журналістів телеканалу «Рада».

«З метою недопущення їх до приміщення підприємства він наніс декілька ударів по руці оператора та по його відеокамері. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України», - сказано у повідомленні.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляду нічного домашнього арешту.

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