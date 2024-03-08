В Києві на Печерську побили журналіста: поліція відкрила справу

Представник ЗМІ перевіряв інформацію про діяльність незаконного call-центру.

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В Печерському районі Києва побили представника ЗМІ, який перевіряв інформацію про діяльність незаконного call-центру. Про це повідомили у поліції.

Як зазначається, за попередніми даними, представники медіа отримали інформацію про те, що в одному з офісних приміщень, ймовірно, діє незаконний call-центр. Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження.

У поліції повідомили, що внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо журналіста.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників та детальні обставини події.

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