В Ужгороді висадили першу на Закарпатті алею пальм, фото

Пальми мають витримувати морози до -20 градусів.

Джерело фото: Gilberto Olimpio on Unsplash

В Ужгороді висадили першу на Закарпатті алею пальм. Про це повідомив заступник міського голови Євген Плавайко.

Пасадовець зазначив, що це зробили за ініціативи будівельної компанії. Зі слів представників підрядної організації, ці пальми з південних країв витримують морози до -20 градусів, і мають комфортно почуватись в нашому кліматичному поясі.

Раніше стало відомо, що у Мукачеві, незважаючи на морози, посеред зими розквітла сакура, фото.

Джерело фото: Заступник міського голови міста Ужгорода Плавайко Євген / Facebook

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