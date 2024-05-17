На Київщині під колеса локомотива потрапила жінка

Від отриманих травм 68-річна жінка померла на місці.

На Бориспільщині у Київській області під колеса локомотива потрапила жінка. Як повідомили у поліції області, трагічна подія трапилася 15 травня пізно ввечері на перегоні поблизу станції «Черняхівський».

За попередньою інформацією поліції, локомотив здійснив наїзд на громадянку, яка знаходилася між коліями та не реагувала на звукові та світлові сигнали. Від отриманих травм 68-річна жінка померла на місці.

За даним фактом слідчі Бориспільського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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