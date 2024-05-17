На Киевщине под колеса локомотива попала женщина

От полученных травм 68-летняя женщина умерла на месте.

На Бориспольщине в Киевской области под колеса локомотива попала женщина. Как сообщили в полиции области, трагическое событие произошло 15 мая поздно вечером на перегоне возле станции «Черняховский».

По предварительной информации полиции, локомотив совершил наезд на гражданку, которая находилась между путями и не реагировала на звуковые и световые сигналы. От полученных травм 68-летняя женщина умерла на месте.

По данному факту следователи Бориспольского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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