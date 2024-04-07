В Ужгороде высадили первую на Закарпатье аллею пальм, фото

Пальмы должны выдерживать мороз до -20 градусов.

Источник фото: Gilberto Olimpio / Unsplash

В Ужгороде высадили первую на Закарпатье аллею пальм. Об этом сообщил заместитель городского головы Евгений Плавайко.

Должностное лицо отметил, что это сделали по инициативе строительной компании. По словам представителей подрядной организации, эти пальмы с южных краев выдерживают морозы до -20 градусов и должны комфортно чувствовать себя в нашем климатическом поясе.

Ранее стало известно, что в Мукачево, несмотря на морозы, посреди зимы расцвела сакура, фото.

Источник фото: Заместитель городского головы города Ужгорода Плавайко Евгений / Facebook

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