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В Ужгороде высадили первую на Закарпатье аллею пальм, фото

16:22, 7 апреля 2024
Пальмы должны выдерживать мороз до -20 градусов.
В Ужгороде высадили первую на Закарпатье аллею пальм, фото
Источник фото: Gilberto Olimpio / Unsplash
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В Ужгороде высадили первую на Закарпатье аллею пальм. Об этом сообщил заместитель городского головы Евгений Плавайко.

Должностное лицо отметил, что это сделали по инициативе строительной компании. По словам представителей подрядной организации, эти пальмы с южных краев выдерживают морозы до -20 градусов и должны комфортно чувствовать себя в нашем климатическом поясе.

Ранее стало известно, что в Мукачево, несмотря на морозы, посреди зимы расцвела сакура, фото.

Источник фото: Заместитель городского головы города Ужгорода Плавайко Евгений / Facebook

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