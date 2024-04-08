На Одесщине женщина узнала, что была беременна после того, как родила

За 10 минут бригада в составе фельдшера и водителя была на месте, а еще через 3 минуты приняла у пациентки роды.

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На Одесщине будущая мама до родов не знала даже, что беременна. О курьезе рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

По информации медиков, в полночь 4 апреля поступил вызов в одно из сел к молодой женщине с температурой и болью в животе. Уже через 10 минут бригада в составе фельдшера и водителя была на месте, а еще через 3 минуты приняла у пациентки роды. Как выяснилось, боль в животе была симптомом родовой деятельности.

«На свет появилась девочка, состояние которой было оценено в 6 баллов по шкале Апгар. Закричала она после тактильной стимуляции, выполненной фельдшером», - рассказали в Центре.

Малыша и теперь уже маму передали в другую бригаду во главе с врачом и доставили в родильное отделение.

Также медики рассказали, что в Киеве госпитализировали двоих детей, съевших гуманитарный шоколад, содержавший каннабис.

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