В Беларуси граждан будут вызывать в военкомат через СМС

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий СМС-повестки.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля подписал закон, предусматривающий СМС-повестки, усиленные наказания для уклонистов и возможность службы в армии для судимых и заключенных колоний. Документ появился в официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале 6 апреля.

Одно из нововведений закона – это возможность вызвать граждан в военкомат, в частности, во время мобилизации не только бумажной повесткой, но и СМС-сообщением.

Как сообщает «BBC», телефонные операторы будут обязаны проводить рассылки сообщений по спискам от военкоматов, а белорусы должны сообщать об изменении номера телефона.

Что касается бумажных повесток, то теперь их будут вручать не только работники военкоматов. Это смогут делать должностные лица организаций, которых определит местная власть. Повестки могут вручать не только по месту жительства, но и по месту работы или пребывания.

Также закон усиливает ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат.

За уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы, а штрафы вырастут в несколько раз.

Практически все положения закона вступают в силу 7 апреля.

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