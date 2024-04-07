Практика судов
  1. В мире

В Беларуси граждан будут вызывать в военкомат через СМС

15:41, 7 апреля 2024
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий СМС-повестки.
В Беларуси граждан будут вызывать в военкомат через СМС
Источник фото: АР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля подписал закон, предусматривающий СМС-повестки, усиленные наказания для уклонистов и возможность службы в армии для судимых и заключенных колоний. Документ появился в официальной публикации на Национальном правовом интернет-портале 6 апреля.

Одно из нововведений закона – это возможность вызвать граждан в военкомат, в частности, во время мобилизации не только бумажной повесткой, но и СМС-сообщением.

Как сообщает «BBC», телефонные операторы будут обязаны проводить рассылки сообщений по спискам от военкоматов, а белорусы должны сообщать об изменении номера телефона.

Что касается бумажных повесток, то теперь их будут вручать не только работники военкоматов. Это смогут делать должностные лица организаций, которых определит местная власть. Повестки могут вручать не только по месту жительства, но и по месту работы или пребывания.

Также закон усиливает ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат.

За уклонение от армии можно будет получить уже не два, а три года лишения свободы, а штрафы вырастут в несколько раз.

Практически все положения закона вступают в силу 7 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ

Вопрос принятия законодательства для урегулирования виртуальных активов будет находиться на контроле в Нацбанке и НКЦБФР при технической помощи МВФ.

Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

При разрешении спора об определении места жительства ребенка суд вправе рассмотреть вопрос поочередного проживания ребенка у каждого родителя – Верховный Суд

Коллегия судей ВС приняла во внимание предложения сторон, изложенные в проектах мировых соглашений, и согласилась с окончательным заключением органа по делам детей о применении модели общей физической опеки родителей по отношению к детям.

Определение следственного судьи об обязательстве следователя или прокурора закрыть уголовное производство из-за истечения срока досудебного расследования подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Суд первой инстанции обязал закрыть уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования, апелляционный суд отказал прокурору в обжаловании – что решил Верховный Суд.

Верховная Рада решит проблему с мораторием на продажу имущества государственных предприятий

Как указывают депутаты, если государственное предприятие должно другому субъекту средства, даже в случае получения судебного решения о взыскании долга государственный исполнитель ограничен в мерах по его исполнению, поскольку действует мораторий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду