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У Білорусі громадян будуть викликати до військкомату через СМС

15:41, 7 квітня 2024
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає СМС-повістки.
У Білорусі громадян будуть викликати до військкомату через СМС
Джерело фото: АР
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 квітня підписав закон, який передбачає СМС-повістки, посилені покарання для ухилянтів і можливість служби в армії для судимих та ув'язнених колоній. Документ з'явився в офіційній публікації на Національному правовому інтернет-порталі 6 квітня.

Одне із нововведень закону – це можливість викликати громадян до військкомату, зокрема, під час мобілізації, не тільки паперовою повісткою, а й СМС-повідомленням.

Як повідомляє «BBC», телефонні оператори будуть зобов'язані проводити розсилки повідомлень за списками від військкоматів, а білоруси мають повідомляти про зміну номера телефону.

Щодо паперових повісток, то тепер їх вручатимуть не тільки працівники військкоматів. Це зможуть робити посадові особи організацій, яких визначить місцева влада. Повістки можуть вручати не лише за місцем проживання, а й за місцем роботи чи перебування.

Також закон посилює відповідальність за ухилення від заходів щодо призову на службу в армії і за неявку до військкомату.

За ухилення від армії можна буде отримати вже не два, а три роки позбавлення волі, а штрафи зростуть у кілька разів.

Практично всі положення закону набувають чинності 7 квітня.

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