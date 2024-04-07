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У Військово-морських силах розповіли, чи можуть зараз окупанти мінувати Чорне море

16:40, 7 квітня 2024
Збройні Сили України забезпечують безпеку цивільного судноплавства.
У Військово-морських силах розповіли, чи можуть зараз окупанти мінувати Чорне море
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Наразі російські окупанти позбавлені можливості мінувати Чорне море. Збройні Сили України  забезпечують безпеку цивільного судноплавства. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

«Минулого року у зв'язку з замінуванням було кілька інцидентів, проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію», - зазначив Плетенчук.

За його словами, застосування російськими військами ракет і дронів є  другою небезпекою для судноплавства. Плетенчук наголосив, що незважаючи на ці небезпеки, «зерновий коридор» працює стабільно.

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