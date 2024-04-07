У Військово-морських силах розповіли, чи можуть зараз окупанти мінувати Чорне море

Збройні Сили України забезпечують безпеку цивільного судноплавства.

Наразі російські окупанти позбавлені можливості мінувати Чорне море. Збройні Сили України забезпечують безпеку цивільного судноплавства. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

«Минулого року у зв'язку з замінуванням було кілька інцидентів, проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію», - зазначив Плетенчук.

За його словами, застосування російськими військами ракет і дронів є другою небезпекою для судноплавства. Плетенчук наголосив, що незважаючи на ці небезпеки, «зерновий коридор» працює стабільно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.