В Военно-морских силах рассказали, могут ли сейчас оккупанты минировать Черное море

Вооруженные Силы Украины обеспечивают безопасность гражданского судоходства.

В настоящее время российские оккупанты лишены возможности минировать Черное море. Вооруженные Силы Украины обеспечивают безопасность гражданского судоходства. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«В прошлом году в связи с заминированием было несколько инцидентов, но без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на данный момент не могут минировать акваторию», - отметил Плетенчук.

По его словам, применение российскими войсками ракет и дронов является второй опасностью для судоходства. Плетенчук подчеркнул, что, несмотря на эти опасности, «зерновой коридор» работает стабильно.

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