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Нацгвардейцы попали из дрона по автомобилю с российскими офицерами, видео

15:23, 7 апреля 2024
В результате попадания по росармейцам - один двухсотый и один трехсотый.
Нацгвардейцы попали из дрона по автомобилю с российскими офицерами, видео
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Бойцы 2 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины (НГУ) во время аэроразведки обнаружили гражданское авто, которое двигалось в направлении вражеских позиций на Восточном направлении. Об этом сообщается на странице Центра спецназначения НГУ "Омега".

"Расчет оказался верным, в авто находились российские военные, по которым прилетел наш FPV дрон. С радиоперехватов стало понятно, что это были офицеры вражеского подразделения, как итог: 1-200 и 1 - 300", - отмечают в Национальной гвардии.

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