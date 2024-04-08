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Спасатели дали советы, как правильно и безопасно пользоваться генератором

07:00, 8 апреля 2024
Из-за неправильного использования генераторов в Украине фиксируют несчастные случаи.
Спасатели дали советы, как правильно и безопасно пользоваться генератором
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рф который раз прибегает к обстрелу энергообъектов Украины, в связи с чем наблюдаются проблемы со светом. Украинцы вынуждены использовать генераторы. Однако многие пренебрегают правилами безопасности. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напомнила, как безопасно использовать бензиновые и дизельные генераторы.

Размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть не менее шести метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Правила безопасности:

  • Запускать и использовать генератор следует согласно инструкции.
  • Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки, устранить повреждение. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.
  • Генератор не желательно включать во время повышенной влажности во время дождя.
  • Подтекание топлива, масла или посторонние звуки свидетельствуют о неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Запрещено при использовании генераторов: изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы, смешивать разные виды смазки и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

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