В Черкасской области работник Госпродпотребслужбы наладил схему получения взяток за регистрацию сельхозтехники

В схему он привлек родственника, которого зарегистрировал как физическое лицо – предпринимателя и открыл на его имя карточный счет.

Иллюстративное фото \ Источник: landlord.ua

Перед судом предстал работник Госпродпотребслужбы, наладивший схему получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«Прокуроры Черкасской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении работника государственного учреждения по факту использования подложных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что руководитель одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области организовал преступную схему получения неправомерной выгоды за регистрацию сельскохозяйственной техники.

В схему он привлек родственника, которого зарегистрировал как физическое лицо – предпринимателя и открыл на его имя карточный счет.

Злоумышленник использовал поддельные выводы специалиста об обследовании транспортного средства на соответствие идентификационных номеров и сопроводительных документов на предмет фальсификации, за изготовление которых заинтересованные лица перечисляли на этот карточный счет деньги.

В дальнейшем, получив средства, подозреваемый распоряжался ими по собственному усмотрению.

С июля 2022 года по январь 2023 года правоохранители задокументировали получение должностным лицом около 80 тыс. грн.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога и отстранена от должности.

Санкция ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационного надзора на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок;

ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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