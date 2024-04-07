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В Харькове увеличили объем аварийных отключений света

13:19, 7 апреля 2024
Укрэнерго предупреждает об увеличении аварийных отключений света в Харькове из-за российских атак.
В Харькове увеличили объем аварийных отключений света
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Пресс-служба НЭК "Укрэнерго" сообщает, что из-за российских атак в Харькове и области вынуждены увеличить объем аварийных отключений. Соответствующее сообщение опубликовано на их официальном канале.

"Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковской области. Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго"", - говорится в сообщении.

В результате диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня увеличить объем аварийных отключений как в Харькове, так и в области.

Российские нападения на энергетическую инфраструктуру Харьковщины продолжаются, что создает серьезный риск для дальнейшего восстановления. Прогнозы по времени восстановления пока недоступны. Однако энергетики делают все возможное для быстрого восстановления критических систем, чтобы обеспечить потребителей и промышленность.

Также в сообщении обращают внимание на рациональное использование электроэнергии.

"Напоминаем, что когда свет возвращается в ваши дома - не включайте все мощные электроприборы одновременно. Соблюдайте режим экономного потребления", - призывают в НЭК "Укрэнерго".

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