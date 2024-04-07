Соцсеть X оспаривает принудительный приказ Бразилии о блокировке учетных записей

Суд в Бразилии приказал заблокировать популярные аккаунты в соцсети X.

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Социальная сеть X, известная ранее как Twitter, была вынуждена заблокировать определенные популярные аккаунты в Бразилии по решению суда, сообщила компания, пишет Reuters. Владелец X Илон Маск заявил в заметке на платформе, что такое распоряжение может привести к полной потере дохода и закрытию офисов в Бразилии. Он пообещал обжаловать это решение при возможности.

Компания заявила, что не знает причины издания приказов о блокировке и не может предоставить детали затронутых учетных записей. Ей грозят ежедневные штрафы, если она не выполнит эти приказы.

"Этот судья наложил огромные штрафы, угрожал арестовать наших сотрудников и перекрыть доступ к X в Бразилии", - сказал Маск, комментируя пост пользователя, раскрывающий новую вкладку о "подавлении свободы слова" судьей Верховного суда Александре де Мораесом.

В прошлом году Мораес также вызвал проведение расследования в отношении руководителей платформы социальных сообщений Telegram и Alphabet (GOOGL.O), которые критиковали предложенный законопроект о регулировании интернета. Этот законопроект возлагает на интернет-компании обязанность выявлять и сообщать о незаконном контенте и предусматривает штрафы за невыполнение обязательств.

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