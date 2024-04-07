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Соцмережа X оскаржує примусовий наказ Бразилії про блокування облікових записів

14:30, 7 квітня 2024
Суд у Бразилії наказав заблокувати популярні акаунти у соцмережі X.
Соцмережа X оскаржує примусовий наказ Бразилії про блокування облікових записів
Джерело фото: ukrinform
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Соціальна мережа X, відома раніше як Twitter, була змушена заблокувати певні популярні акаунти в Бразилії за рішенням суду, повідомила компанія, пише Reuters. Власник X Ілон Маск заявив у дописі на платформі, що таке розпорядження може призвести до повної втрати доходу та закриття офісів у Бразилії. Він пообіцяв оскаржити це рішення за можливості.

Компанія заявила, що не знає причини видання наказів про блокування та не може надати деталі зачеплених облікових записів. Їй загрожують щоденні штрафи, якщо вона не виконає ці накази.

«Цей суддя наклав величезні штрафи, погрожував заарештувати наших співробітників і перекрити доступ до X в Бразилії», - сказав Маск, коментуючи пост користувача, що розкриває нову вкладку про «придушення свободи слова» суддею Верховного суду Александре де Мораесом.

Минулого року Мораес також викликав проведення розслідування щодо керівників платформи соціальних повідомлень Telegram і Alphabet (GOOGL.O), які критикували запропонований законопроект про регулювання інтернету. Цей законопроект покладає на інтернет-компанії обов'язок виявляти та повідомляти про незаконний контент і передбачає штрафи за невиконання зобов’язань.

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